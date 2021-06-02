Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Артем Калинин и Олег Кошелев обсуждают подготовку сборной России к чемпионату Европу и товарищеский матч с поляками.

— Что показал матч с Польшей?

— Как проявила себя связка Головин — Миранчук?

— Почему Черчесов отцепил Лунева и Евгеньева?

— Ожидания от сборной России за 10 дней до Евро

— На какие вопросы ответит матч с болгарами?