Ничья с Польшей. Окончательная заявка Черчесова. Что ждать от России на Евро? Live — в 13.30
10:30
Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Артем Калинин и Олег Кошелев обсуждают подготовку сборной России к чемпионату Европу и товарищеский матч с поляками.
— Что показал матч с Польшей?
— Как проявила себя связка Головин — Миранчук?
— Почему Черчесов отцепил Лунева и Евгеньева?
— Ожидания от сборной России за 10 дней до Евро
— На какие вопросы ответит матч с болгарами?
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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