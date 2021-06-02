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Ничья с Польшей. Окончательная заявка Черчесова. Что ждать от России на Евро? Live — в 13.30

10:30

Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Артем Калинин и Олег Кошелев обсуждают подготовку сборной России к чемпионату Европу и товарищеский матч с поляками.

— Что показал матч с Польшей?

— Как проявила себя связка Головин — Миранчук?

— Почему Черчесов отцепил Лунева и Евгеньева?

— Ожидания от сборной России за 10 дней до Евро

— На какие вопросы ответит матч с болгарами?

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры