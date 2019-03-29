"Всегда могу позвонить ему или встретиться, чтобы обсудить насущные вопросы". Черчесов - об отношениях с Дюковым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" заявил, что всегда может обсудить насущные вопросы с новым президентом РФС Александром Дюковым. 55-летний специалист также добавил, что старается принимать участие в оперативных совещаниях под его руководством.

- Могу охарактеризовать отношения с Дюковым как рабочие, профессиональные, - сказал Черчесов. - Александр Валерьевич присутствовал на отборочных матчах в Бельгии и Казахстане, заходил после игр в раздевалку, общался с тренерским штабом и футболистами.

Всегда могу позвонить ему или встретиться, чтобы обсудить какой-то насущный вопрос, тем более что он практически ежедневно бывает в Доме футбола. Стараюсь также принимать участие в оперативных совещаниях под его руководством в РФС. Словом, в этом плане рабочий процесс организован. (Дмитрий Симонов)

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