Великобритания предложила полностью принять Евро-2020
Великобритания предложила полностью принять чемпионат Европы по футболу 2020 года, информирует Sunday Times 21 февраля. Как заявил министр культура и спорта страны Оливер Доуден, значимый успех в вакцинации населения может означать то, что в скором времени болельщики вернуться на трибуны. По его словам, это произойдет гораздо раньше, чем в других странах.
Стадион «Уэмбли» должен принять полуфинал турнира, а затем финал 11 июля. Однако теперь Великобритания готова принять больше матчей.
Напомним, что Евро-2020 из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год. Турнир должен был пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
11 февраля в УЕФА подтвердили проведение чемпионата Европы в срок с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/sporting-chance-uk-offers-to-host-euros-fp87zbk6g
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