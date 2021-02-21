Великобритания предложила полностью принять Евро-2020

Великобритания предложила полностью принять чемпионат Европы по футболу 2020 года, информирует Sunday Times 21 февраля. Как заявил министр культура и спорта страны Оливер Доуден, значимый успех в вакцинации населения может означать то, что в скором времени болельщики вернуться на трибуны. По его словам, это произойдет гораздо раньше, чем в других странах.

Стадион «Уэмбли» должен принять полуфинал турнира, а затем финал 11 июля. Однако теперь Великобритания готова принять больше матчей.

Напомним, что Евро-2020 из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год. Турнир должен был пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

11 февраля в УЕФА подтвердили проведение чемпионата Европы в срок с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.