В УЕФА оценили шансы России принять Евро-2020

Руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к проведению турнира.

— Может ли Россия принять чемпионат Европы?

— Как представитель УЕФА, могу сказать, что наша организация всегда приветствует, когда наши партнеры подают заявки на проведение крупных мероприятий. И Россия — надежный партнер, достойный кандидат. Но все будет зависеть от того, кто еще подаст заявку, с кем Россия будет соревноваться. У нас жесткие правила отбора, присуждения места проведения мероприятий.

11 февраля в УЕФА подтвердили проведение чемпионата Европы в срок и готовность Санкт-Петербурга к турниру, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Также игры турнира должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

(Гоша Чернов)