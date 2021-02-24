УЕФА определится с форматом допуска зрителей на Евро-2020 7 апреля

УЕФА определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля, сообщил 24 февраля член исполкома организации и генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Ясность с конфигурацией турнира настанет 7 апреля», — цитирует Сорокина ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.