УЕФА подтвердил проведение Евро-2020 в срок

Руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к проведению турнира.

«Хочу подтвердить, что турнир пройдет, потому я и моя команда здесь, в Петербурге, — сказал Шар в комментарии «СЭ». — И с высокой долей уверенности могу сказать, что все 12 городов примут матчи. Да, мы следим за ситуацией, за тем, как она развивается. Но на данный момент в лодке находятся все те 12 игроков, которые были изначально».

(Гоша Чернов)