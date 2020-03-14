УЕФА рассматривает вариант переноса Евро-2020 на год

Член совета ФИФА и исполкома УЕФА Эвелина Кристиллен подтвердила, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает вариант переноса чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса. Старт Евро-2020 запланирован на 12 июня, но клубы рискуют не успеть завершить сезон, поскольку подавляющее большинство чемпионатов было приостановлено.

— Мы не затянули приостановку Лиги чемпионов и Лиги Европы, потому что УЕФА является конфедерацией и в любом случае не мог действовать в одностороннем порядке, — цитирует Football Italia Кристиллен. — Я не ретранслирую мысли других членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно дать время для завершения национальных чемпионатов и отложить Евро на год. Сейчас мы оцениваем, перенести ли Евро на следующий год.

17 июня УЕФА проведет видеоконференцию по поводу дальнейшей судьбы еврокубок и чемпионата Европы.