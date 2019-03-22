01:15 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Станислав Черчесов: "Разнос в раздевалке? Нет смысла"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

 
21 марта. Брюссель. Бельгия &ndash; Россия &ndash; 3:1. Радость автора дубля Эдена Азара (№10) и его партнеров.Бельгия сильнее наголову. У нас есть год, чтобы ее догнать

– В раздевалке устроили разнос?

– Разноса в раздевалке устраивать не надо никогда. Нет смысла. Другое дело, что сегодня увидели интересный матч, игра держала в напряжении болельщика, какие-то моменты нам удались, какие-то не сделали как надо. Предупреждали ребят, что Бельгия опасна в быстрых атаках, мы им позволили несколько раз, и это привело к поражению. Игроки знают, что проиграли и теперь надо выправить ситуацию

– После второго гола вы показывали на левый фланг. О чем шла речь?

– Я не помню. Надо посмотреть повтор. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Сейчас что-то скажешь, потом это выйдет в газетах, и уже не вернешь. (Дмитрий Зеленов)​

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