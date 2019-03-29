Станислав Черчесов: "Агузаров - не мой агент, а специалист, оказывающий юридическое сопровождение"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" заявил, что Алан Агузаров является специалистом, оказывающим ему юридическое сопровождение. Он также добавил, что в их взаимоотношениях не планируется никаких изменений.

- Мне - как, наверное, и любому тренеру или футболисту - необходим юрист, осуществляющий поддержку при подписании контракта и работе с документацией. У меня таким человеком является Алан Агузаров, - сказал Черчесов. - Подчеркиваю, он – не мой агент, как многие пишут, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение. Его работой я доволен, никаких изменений в наших профессиональных взаимоотношениях сейчас не планируется, так как оснований что-то менять я не вижу.

Другое дело, что только Алан может ответить на вопрос, как он сам ощущает себя в ситуации, когда с кем-либо из его партнеров или клиентов возникают различные домыслы и ассоциации. Хотя, на мой взгляд, это вполне обычное явление. Агузаров - юрист с опытом и высокой квалификацией. Он вправе самостоятельно решать, с какими клиентами работать из числа тех, кто к нему обращается. Мне же некорректно вмешиваться в эти вопросы. (Дмитрий Симонов)

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