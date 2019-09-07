Сборная России вылетела в Калининград
18:05
Игроки сборной России отправились в Калининград на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Россияне накануне взяли верх над Шотландией в Глазго (2:1).
Игра Россия — Казахстан состоится в Калининграде 9 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.
Летим в Калининград! ??#РоссияКазахстан pic.twitter.com/RHdj8bVOXZ— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана