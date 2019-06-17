Сборная России сыграет с Шотландией в "Лужниках"

Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 сыграет с командой Шотландии на московском стадионе "Лужники". Матч состоится 10 октября.

Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами. Следующие встречи команда Станислава Черчесова проведет с Шотландией на выезде (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).

Сыграем с Шотландией в «Лужниках»!

Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК "Лужники". Начало игры - в 21:45. pic.twitter.com/HBGSlyPIml — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2019 г.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира