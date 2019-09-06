Сборная России назвала состав на матч с Шотландией

Стал известен состав сборной России на отборочный матч Евро-2020 против Шотландии.

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов, Оздоев, Зобнин, Головин, Жирков, Дзюба.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира