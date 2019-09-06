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Сборная России назвала состав на матч с Шотландией

20:21
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Стал известен состав сборной России на отборочный матч Евро-2020 против Шотландии.

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов, Оздоев, Зобнин, Головин, Жирков, Дзюба.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Результаты опроса

проголосовало: 4419
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Шотландия - Россия?
Победой Шотландии
21.8%
Нулевой ничьей
7.3%
Результативной ничьей
24.3%
Победой России
46.7%
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