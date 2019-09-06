Сборная России назвала состав на матч с Шотландией
20:21
Стал известен состав сборной России на отборочный матч Евро-2020 против Шотландии.
Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов, Оздоев, Зобнин, Головин, Жирков, Дзюба.
Состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против @ScotlandNT #ШотландияРоссия #НашиПарни pic.twitter.com/cdC6vB6u7q— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019
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Результаты опроса
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Шотландия - Россия?
Победой Шотландии
21.8%
Нулевой ничьей
7.3%
Результативной ничьей
24.3%
Победой России
46.7%
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