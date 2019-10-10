Российские болельщики обыграли шотландцев перед матчем сборных
16:30
Болельщики сборных России и Шотландии провели товарищеский матч на территории спорткомплекса «Лужники», сообщает официальный сайт РФС. Месяц назад шотландцы в аналогичной игре одержали победу, сегодня россияне взяли реванш — 8:1.
Первые сборные России и Шотландии проведут сегодня в «Лужниках» матч отборочного турнира Евро-2020. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
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