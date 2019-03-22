Россия проиграла Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020

Сборная России в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в гостях уступила Бельгии (1:3). У бельгийцев отличились Юри Тилеманс и Эден Азар (дубль, первый мяч с пенальти), у россиян гол на счету Дениса Черышева.

В составе национальной команды дебютировали Ильзат Ахметов и Федор Чалов. В середине первого тайме из-за повреждения поле покинул Далер Кузяев. В концовке встречи за две желтые карточки был удален Александр Головин.

Ранее в группе I Казахстан разгромил Шотландию (3:0), а Кипр – Сан-Марино (5:0).

В воскресенье, 24 марта, сборной России предстоит гостевая игра против Казахстана.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Бельгия – Россия – 3:1 (2:1)

Голы: Тилеманс, 14 (1:0). Черышев, 16 (1:1). Э.Азар, 45 - с пенальти (2:1). Э.Азар, 88 (3:1).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Мертенс, Э.Азар, Т.Азар (Шадли, 84), Батшуайи.

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Кузяев (Ант.Миранчук, 26), Ахметов, Головин, Черышев (Чалов, 64), Дзюба (Смолов, 77).

Предупреждения: Головин, 19. Мертенс, 90.

Удаление: Головин, 90.

Судьи: Хацеган. Георге, Шовре (все - Румыния).

21 марта. Брюссель. Стадион "King Baudouin".

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира