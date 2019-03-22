Россия проиграла Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020

Сборная России в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в гостях уступила Бельгии (1:3). У бельгийцев отличились Юри Тилеманс и Эден Азар (дубль, первый мяч с пенальти), у россиян гол на счету Дениса Черышева.
В составе национальной команды дебютировали Ильзат Ахметов и Федор Чалов. В середине первого тайме из-за повреждения поле покинул Далер Кузяев. В концовке встречи за две желтые карточки был удален Александр Головин.
Ранее в группе I Казахстан разгромил Шотландию (3:0), а Кипр – Сан-Марино (5:0).
В воскресенье, 24 марта, сборной России предстоит гостевая игра против Казахстана.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа I
Голы: Тилеманс, 14 (1:0). Черышев, 16 (1:1). Э.Азар, 45 - с пенальти (2:1). Э.Азар, 88 (3:1).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Мертенс, Э.Азар, Т.Азар (Шадли, 84), Батшуайи.
Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Кузяев (Ант.Миранчук, 26), Ахметов, Головин, Черышев (Чалов, 64), Дзюба (Смолов, 77).
Предупреждения: Головин, 19. Мертенс, 90.
Удаление: Головин, 90.
Судьи: Хацеган. Георге, Шовре (все - Румыния).
21 марта. Брюссель. Стадион "King Baudouin".
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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