Полузащитник сборной России Денис Черышев был заменен на Федора Кудряшова во втором тайме матча отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Хавбек «Валенсии» ушел с поля без забитого мяча и прервал трехматчевую голевую серию. До этого он отличался во встречах с Турцией (2:0), Бельгией (1:3) и сделал дубль с Казахстаном (4:0). Предыдущий раз без забитого мяча он ушел во встрече со Швецией в октябре 2018 года (0:0).

Всего на счету Черышева 9 мячей в 22 играх за сборную. Причем все 9 он забил в последних 12 матчах, начиная с ЧМ-2018.