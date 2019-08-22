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При вызове в сборную России на игры с Шотландией Черчесов учел вопрос выдачи виз

14:42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что при формировании кандидатов в национальную команду на ближайшие матчи отбора Евро-2020 был учтен вопрос выдачи виз. Сборная России 6 сентября проведет игру на выезде с Шотландией, 9 сентября — дома с Казахстаном.

— У нас есть пара туров в чемпионате страны, есть игры в Лиге Европы, внимательно смотрим и принимаем те или иные решения, — цитирует ТАСС Черчесова. — Охватили достаточно большой круг, потому что играем в Шотландии, туда нужно заранее делать визы, которые не сделать за один день. Антон Шунин вот получил травму, поэтому выведен из числа кандидатов в сборную. Ответственные игры, нам нужно четко понимать, что делать, чтобы проявить себя.

Все находятся в поле нашего внимания. В то же самое время молодежная сборная играет отборочные матчи, это уже не товарищеские встречи, поэтому нужно четко расставить приоритеты, чтобы и одна, и вторая команда получили максимум.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6787409

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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