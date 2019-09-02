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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Первый канал покажет матч Россия — Казахстан

20:22

Первый канал сообщил, что покажет в прямом эфире матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игра состоится 9 сентября в Калининграде, начало — в 21.45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Первый канал также покажет игру Шотландия — Россия (6 сентября, начало — в 21.45).

Сборная России в группе I занимает второе место после четырех туров. На ее счету 9 очков из 12 возможных.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей Шотландия — Россия и Россия — Казахстан.

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