Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал свой дебют в составе национальной команды.

— Дебютировал в составе сборной. Как ощущения?

— Счастлив! Эмоции — супер, если честно. На таком стадионе выходить, да еще и при таком счете. Спасибо тренерскому штабу, спасибо всем, кто поддержал после игры. Вообще бомба!

— Только времени мало, чтобы себя проявить.

— Ничего страшного. Я и этими пятью минутами насладился.

— Ощущаешь себя сборником полноценным?

— Тяжело ответить. Не прям уж таким сборником, но в коллективе чувствую себя получше.

— Какие задания давал Черчесов между сборами? Он говорил, что вы прибавляете, поэтому вас и вызывают.

— Это наши задания с тренерским штабом, не буду их комментировать. Мы замечаем сами, может, и вы сами замечаете, но я на поле выгляжу все лучше и лучше. Может быть, Черчесов сегодня дал мне чуть-чуть почувствовать, надо у него спросить. Мы с ним еще не говрили.

— Мечтаешь теперь сыграть на Евро?

— Конечно! Как и все, я думаю.

— Какими фразами обменялись с Дзюбой?

— Да классика. Я поздравил его с голами. Сказал: «Молодец, машина». Он мне пожелал удачи. Ничего особенного. (Александр Рогулев)