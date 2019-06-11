21:45 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

"Наши парни". Баннер фанатов на матче Россия - Кипр

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Болельщики сборной России вывесили баннер к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против КипраНа нем написано "Наши парни" и изображены один из братьев МиранчуковАлександр ГоловинАртем ДзюбаМариу Фернандес и Денис Черышев. Такой же баннер был и на матче с Сан-Марино.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

 

Россия – Кипр

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