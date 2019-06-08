"Наши парни". Баннер фанатов на матче Россия - Сан-Марино

Болельщики сборной России подготовили баннер к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино. На нем было написано "Наши парни" и изображены один из братьев Миранчуков, Александр Головин, Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Денис Черышев. Последний, напомним, не смог приехать в сборную из-за травмы.

На противоположной трибуне болельщики организовали перфоманс в цветах российского флага. "Мордовия Арена", вмещающая 45 тысяч зрителей, заполнена до отказа. (Александр Рогулев)

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира