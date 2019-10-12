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На матч Кипр — Россия продано около 10 тысяч билетов

18:58

Около 10 тысяч билетов продано на матч отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия, сообщает ТАСС. Игра пройдет на стадионе в Никосии, который вмещает порядка 23 тысяч зрителей.

Сборную России поддержат примерно 2 тысячи болельщиков.

России для досрочного оформления путевки на Евро-2020 достаточно не проиграть Кипру.

Матч Кипр — Россия состоится 13 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляция игры Кипр — Россия

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https://tass.ru/sport/6993380

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