На матч Кипр — Россия продано около 10 тысяч билетов
18:58
Около 10 тысяч билетов продано на матч отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия, сообщает ТАСС. Игра пройдет на стадионе в Никосии, который вмещает порядка 23 тысяч зрителей.
Сборную России поддержат примерно 2 тысячи болельщиков.
России для досрочного оформления путевки на Евро-2020 достаточно не проиграть Кипру.
Матч Кипр — Россия состоится 13 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 5965Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Кипр — Россия?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...