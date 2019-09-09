Магомед Оздоев: «Эмоции после гола Фернандеса? Облегчение»
9 сентября 2019, 23:59
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0). Единственный мяч провел Мариу Фернандес на 89-й минуте.
— Понимали, что Казахстан — непростой соперник, — сказал Оздоев в эфире «Матч премьер». — Мы готовились, тренерский штаб разобрал сильные и слабые стороны команды. Мы гнули свою линию, забили гол. рады, что выиграли. Главное было набирать 3 очка.
Тренеры выбирали состав, они знали, кто и как будет играть против соперника. Думаю, каждый, кто вышел на поле, делал все возможное.
— Какие у вас были эмоции, когда Мариу забил?
— Облегчение. Поняли, что не упустим победу.
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