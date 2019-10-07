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«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России

17:02
Прохор Ильиных и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Прохор Ильиных и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Юный футболист четвертого класса из Сосновоборска (Красноярский край) Прохор Ильиных посетил тренировку сборной России. Мальчик стал известен в сентябре из-за скандала со своей прической. Прохор ходил в школу с выбритыми висками и «хвостиком», которым он подражал любимому футболисту Златану Ибрагимовичу. Директору школы не нравилась прическа Прохора, ему угрожали исключением из школы и рекомендовали перейти на домашнее обучение.

Случай получил широкую огласку, за мальчика вступились известные российские футболисты, а РФС пригласил его на октябрьский матч сборной России.

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