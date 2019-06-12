Источник: Лукаку подтвердил, что покинет "МЮ" летом

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча отбора к чемпионату Европы с Шотландией (3:0) подтвердил, что уйдет из "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, утверждает журналист Марк Голдбридж.

Ранее сообщалось, что "Интер" и "Наполи" включились в борьбу за Лукаку. Миланский клуб предлагал 26-летнему бельгийцу зарплату в 10 миллионов евро в год. Контракт нападающего с "МЮ" действует до лета 2022 года.

В сезоне-2018/19 Лукаку провел за "МЮ" 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 85 миллионов евро.

Lukaku confirming he's leaving after the Belgium game last night. Oh what a beautiful morning! — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 12 июня 2019 г.

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