10:38 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Источник: Лукаку подтвердил, что покинет "МЮ" летом

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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча отбора к чемпионату Европы с Шотландией (3:0) подтвердил, что уйдет из "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, утверждает журналист Марк Голдбридж.

Ранее сообщалось, что "Интер" и "Наполи" включились в борьбу за Лукаку. Миланский клуб предлагал 26-летнему бельгийцу зарплату в 10 миллионов евро в год. Контракт нападающего с "МЮ" действует до лета 2022 года.

В сезоне-2018/19 Лукаку провел за "МЮ" 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 85 миллионов евро.

 

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