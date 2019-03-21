Илья Геркус: "Мартинес с большим уважением отзывался о сборной России"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что общался с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом. Он также добавил, что 45-летний специалист с уважением отзывался о рулевом российской команды Станиславе Черчесове. В четверг Россия и Бельгия сыграют в матче отборочного турнира Евро-2020.

- Сегодня нашей сборной предстоит встретиться с одной из сильнейших команд в мире - сборной суперзвезд, ведомых одним из самых ярких тренеров современности Роберто Мартинесом. Мне посчастливилось общаться с этим интересным человеком и узнать о его взглядах на современный футбол, тактику, подготовку к играм. Его взгляды поражают нестандартностью и новизной.

Мартинес с большим уважением отзывался о сборной России, игроках (мне запомнились его лестные слова о Miranchuk-twins) и особенно выделял нашего тренера - Станислава Черчесова. Поэтому сегодня очень интересно будет наблюдать за игрой наших парней против Бельгии и за противостоянием двух выдающихся тренеров, - написал Геркус в своем Инстаграме.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск).

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