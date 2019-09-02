Головин прибыл в сборную России. Вся команда в сборе

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в Новогорск в расположение сборной России. 1 сентября хавбек провел на поле 90 минут в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (2:2).

К нам приехал Саша Головин ??

Теперь все в сборе! pic.twitter.com/pzpEI6XW1S — Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2019

Головин провел в сборной России 28 матчей и забил 3 мяча.

Россия проходит подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).