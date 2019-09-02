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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Головин прибыл в сборную России. Вся команда в сборе

22:17
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в Новогорск в расположение сборной России. 1 сентября хавбек провел на поле 90 минут в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (2:2).

Головин провел в сборной России 28 матчей и забил 3 мяча.

Россия проходит подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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