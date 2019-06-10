Головин не обижается на Фабрегаса

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал шутку Сеска Фабрегаса, который после матча россиян с Сан-Марино (9:0) пошутил на тему того, что его одноклубник по "Монако" не забил ни одного из девяти мячей.

– Хотелось бы ответить завтра, но это же была просто шутка, все это понимают! – сказал Головин. – Мне не так важно забивать, важнее, чтобы команда побеждала.

– Есть ли какие-то изменения после года в Европе? Нет у вас мыслей – "я теперь другой"?

– Нет особых изменений. Еще больше рад возвращаться в сборную. Все на своих местах. (Дмитрий Зеленов)

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