Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 13 октября
Группа I
Кипр — Россия
13 октября. Никосия. Стадион «GSP». 19.00
Судья: Йованович (Сербия)
Казахстан — Бельгия
13 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена». 16.00.
Судья: Мажейка (Литва)
Шотландия — Сан-Марино
13 октября. Глазго. Стадион «Хампден Парк». 19.00.
Судья: Бризар (Франция)
Группа C
Белоруссия — Голландия
13 октября. Минск. Стадион «Динамо». 19.00.
Судья: Сидиропулос (Греция).
Эстония — Германия
13 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена». 21.45.
Судья: Кабаков (Болгария).
Группа E
Венгрия — Азербайджан
13 октября. Будапешт. Стадион «Групама Арена». 19.00.
Судья: Хиглер (Голландия).
Уэльс — Хорватия
13 октября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити». 21.45.
Судья: Кайперс (Голландия).
Группа G
Словения — Австрия
13 октября. Любляна. Стадион «Стожице». 21.45.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
Польша — Северная Македония
13 октября. Варшава. Стадион «Национальный». 21.45.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира