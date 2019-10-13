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Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 13 октября

11:00
Сегодня сборная России проводит матч с Кипром, по итогам которого может гарантировать себе выход в финальный турнир чемпионата Европы-2020. Все матчи отборочного турнира 13 октября:

Группа I

Кипр — Россия
13 октября. Никосия. Стадион «GSP». 19.00
Судья: Йованович (Сербия)

Кипр — Россия

Казахстан — Бельгия
13 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена». 16.00.
Судья: Мажейка (Литва)

Казахстан — Бельгия

Шотландия — Сан-Марино
13 октября. Глазго. Стадион «Хампден Парк». 19.00.
Судья: Бризар (Франция)

Шотландия — Сан-Марино

Группа C

Белоруссия — Голландия
13 октября. Минск. Стадион «Динамо». 19.00.
Судья: Сидиропулос (Греция).

Белоруссия — Голландия

Эстония — Германия
13 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена». 21.45.
Судья: Кабаков (Болгария).

Эстония — Германия

Группа E

Венгрия — Азербайджан
13 октября. Будапешт. Стадион «Групама Арена». 19.00.
Судья: Хиглер (Голландия).

Венгрия — Азербайджан

Уэльс — Хорватия
13 октября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити». 21.45.
Судья: Кайперс (Голландия).

Уэльс — Хорватия

Группа G

Словения — Австрия
13 октября. Любляна. Стадион «Стожице». 21.45.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Словения — Австрия

Польша — Северная Македония
13 октября. Варшава. Стадион «Национальный». 21.45.
Судья: Матеу Лаос (Испания).

Польша — Македония

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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