Капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Игра состоялась в Калининграде и завершилась победой россиян со счетом 1:0.

«Спасибо болельщикам!» — написал Дзюба в Instagram, приложив видео, на котором команда благодарит фанатов после игры.