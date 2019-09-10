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Дзюба поблагодарил болельщиков

20:51
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Капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Игра состоялась в Калининграде и завершилась победой россиян со счетом 1:0.

«Спасибо болельщикам!» — написал Дзюба в Instagram, приложив видео, на котором команда благодарит фанатов после игры.

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