Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился с «СЭ» эмоциями от приглашения в сборную России. Чистяков был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

— Честно говоря, я до сих пор не могу поверить в то, что мне предоставился такой шанс! Понимаю, что мне еще предстоит показать себя на тренировках сборной, что впереди много работы, но я буду стараться оправдать ожидания Станислава Саламовича (Черчесова — Прим. «СЭ»), — сказал Чистяков.

— Кто первым рассказал о вызове? Валерий Карпин поздравил?

— О новости мне сообщил агент. Валерий Георгиевич еще не поздравлял, думаю, завтра на тренировке обязательно даст мне парочку дельных советов.

— Известно, что первый вызов для Черчесова — знакомство. Какие ожидания от этих двух встреч сборной?

— Как и любой игрок сборной, жду побед в этих матчах. Буду рад познакомиться с каждым, в любом случае, для меня это важный опыт и новый шаг в карьере.

— Чувствуете, что готовы побороться за место в составе сборной?

— Безусловно! Такой шанс выпадает не каждый день, поэтому нужно выложиться по максимуму! (Дмитрий Зимин)

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

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