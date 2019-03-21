Денис Глушаков: "Слухи мешают футболистам полноценно готовиться к матчам"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что слухи мешают футболистам полноценно готовиться к матчам. Он также добавил, что сборная России показала хороший результат в контрольном матче против Бельгии в марте 2017-го года (3:3) из-за того, что смогла сплотиться во втором тайме.

- Тогда тоже была шумиха вокруг сборной, - сказал Глушаков в эфире канала "Матч ТВ". - СМИ были недовольны игрой команды. Мы сплотились во втором тайме и показали хороший результат. Реакция на прессу? Мы заняты своими делами, но слухи мешают футболистам полноценно готовиться к матчам.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск)

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