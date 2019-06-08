Черчесов рассказал, как оградить футболистов от расслабленности перед киприотами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал крупную победу над командой Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020. Он также рассказал, как оградить футболистов от расслабленности перед киприотами.

– Вам не кажется, что эти матчи с заведомо слабыми соперниками не нужны?

– Знаете, мы тоже можем заведомо слабее кого-то бываем. Например, чемпионов мира. Есть страны разные – кто-то меньше, кто-то больше. Мы с удовольствием сегодня играли. Они с каждым годом будут приближаться по уровню к нам.

– Как оградить футболистов от расслабленности перед киприотами?

– Я уже в раздевалке поздравил команду и подобрал правильные слова. Мы профессионалы, а игра всего через два дня. Кипр – команда другого уровня. Сегодня посмотрим их матч с шотландцами, нужно принять правильные решения. На каждый матч своя тактика. (Александр Рогулев)

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