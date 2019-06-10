Австрия при судействе Еськова разгромила Македонию, Польша с Крыховяком забила 4 гола Израилю с Натхо

Сборная Польши разгромила Израиль в матче отборочного турнира Евро-2020 - 4:0. Один из голов забил капитан поляков Роберт Левандовски. Он провел 106-й матч за национальную команду, повторив рекорд Якуба Блащиковски.

В составе поляков вышел Гжегож Крыховяк из "Локомотива", получивший желтую карточку. Сборную Израиля вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек "Рубина" и ЦСКА Бибрас Натхо, также получивший предупреждение.

Польша лидирует в группе G с 4 сухими победами в 4 играх (голы - 8:0).

В другой игре Австрия на выезде разгромила Македонию - 4:1. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

Наконец Словения забила 5 безответных мячей Латвии. За латвийцев 90 минут отыграл экс-хавбек "Енисея" Олег Лайзанс, за словенцев вышли Миха Мевля ("Ростов"), Яка Бийол (ЦСКА) и Боян Йокич ("Уфа").

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа G

Македония - Австрия - 1:4 (1:1)

Голы: Хинтереггер, 18 - в свои ворота (1:0). Лазаро, 39 (1:1). Арнаутович, 62 - с пенальти (1:2). Арнаутович, 82 (1:3). Лайнер, 86 (1:4).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди, Николов (Хасани, 67), Эльмас (Ристевски, 55), Пандев, Несторовски (Радески, 56).

Австрия: Линднер, Драгович (Пош, 46), Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер, Шлагер, Арнаутович (Бургшталлер, 88), Забитцер (Шауб, 90+2).

Предупреждения: Эльмас, 27. Бейтулаи, 61. Велковски, 76. Барди, 84.

Судья: Еськов (Россия).

10 июня. Скопье. Стадион "Тоше Проески".

Польша - Израиль - 4:0 (1:0)

Голы: Пентек, 35 (1:0). Левандовски, 56 - с пенальти (2:0). Грощицки, 59 (3:0). Кондзер, 84 (4:0).

Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Кондзер, 77), Клих (Гуральски, 75), Зелиньски, Левандовски, Пентек (Милик, 73).

Израиль: Харуш, Бен Харуш, Даса, Таа, Натхо, Захави, Каяль (Й.Коэн, 57), Йеини, Биттон (Эльхамед, 82), Перец, Соломон (Саба, 72).

Предупреждения: Крыховяк, 26. Захави, 40. Натхо, 45+2.

Судья: Штилер (Германия).

10 июня. Варшава. Стадион "Национальный".