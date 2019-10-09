Артем Дзюба: «Надеюсь, фактор «Лужников» поможет сборной России»

Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба прокомментировал предстоящий отборочный матч Евро-2020 с командой Шотландии. Встреча пройдет в четверг, 10 октября, начало — в 21.45 (мск).

— Вы возвращаетесь в «Лужники», это важный стадион для вас...

— Хеллоу! — сказал Дзюба британским журналистам. — Мы постоянно говорим про ЧМ. Играть дома, особенно в «Лужниках», это особенный стадион, олицетворение сборной. Хотел бы призвать болельщиков прийти на этот матч и всей стране поддерживать нас. Надеюсь, фактор «Лужников» нам поможет. Двенадцатый игрок, болельщики, всегда помогает в домашних матчах. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира