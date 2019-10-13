Артем Дзюба: «Футболисты на меня кричат, что как дед ворчу»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 признался, что ему иногда приходится выслушивать от партнеров замечания.

— Главное для меня — победа нашей команды, — заявил Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ». — Гол не был для меня самоцелью, как правило, если чересчур хочешь забить, то гол предательски не приходит. Денис Черышев отдал потрясающую передачу, я уже поблагодарил его. У Кипра отмечу вратаря Урко Пардо — очень сильный вратарь, беллиссимо! 3 мертвых мяча вытащил!

На стадионе как будто не было киприотов — одни наши. Всю страну поздравляю с выходом, это грандиозное событие!

Футболисты на меня кричат, что как дед ворчу, ругаюсь на них. Я просто стараюсь, чтобы они не успокаивались, а то иногда бывают такие моменты, когда начинают играть вяло. Нам нужна максимальная концентрация, все 90 минут каждый должен пахать. После матча извинился перед пацанами, они меня прекрасно понимают.

В перерыве мы с ребятами поговорили, сказали, что нужно продолжать атаковать, не переходить на монотонную игру. Киприоты центр поля даже не переходили. Тем не менее нам есть над чем работать, и матч с Бельгией — отличный шанс проверить себя.

Команда Станислава Черчесова одержала седьмую победу подряд — это повторение рекордной серии сборной.

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