Артем Дзюба: "Эта победа для тех, кто нас поддерживал, а не для экспертов диванных"

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над Казахстаном (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Форвард забил один из мячей, прервав безголевую серию, длившуюся 15 игр. По словам игрока, он не переживал из-за отсутствия голов.

- Я искренне скажу: это у всех с этим какие-то проблемы, у меня их нет, - сказал Дзюба в эфире "Матч премьер". - Счастлив забить. Спасибо Денису Черышеву, вернул ему передачу. Главное, что победили. Потрясающая атмосфера. Хоть играли в манеже, поле было очень хорошего качества. Спасибо трибунам, спасибо Казахстану, очень тепло нас встретили, мы были даже удивлены.

Победа получилась нелегкой. Мы не проиграли единоборства, понимали, что на каждом участке надо выигрывать. Был хороший контроль мяча, мы ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол. Мы хорошо играли, хочу еще раз поблагодарить тех, кто верил в нас.

Поражаюсь людской натуре: стоит проиграть, начинают поливать всех грязью. У этих ребят сегодня нелегкий день, они пророчили, что мы Казахстан не обыграем. А тем, кто нас поддерживал, мы благодарны. Это победа для них, а не для экспертов диванных.

- За Бельгию "отмазались"?

- Отмазаться с Бельгией нужно в домашнем матче. Но главное - таблица, мы очень хотим попасть на Евро.