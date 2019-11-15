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Артем Дзюба: «Азар? Он опасен, как и всегда»

13:41
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Капитан сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед игрой с Бельгией в отборочном раунде Евро-2020 рассказал, насколько опасен в составе соперника Эден Азар.

— Азар? Про Криштиану Роналду тоже говорят, что он никакой, а потом приезжает и забивает три мяча, — сказал Дзюба. — Азар хорошо играет за «Реал», обостряет, забивает. В сборной Бельгии он звезда. Здесь он чувствует себя комфортнее. Это лидер команды, капитан. Он также опасен, как и всегда. Тем более он сам сказал, что у них цель выиграть десять игр из десяти. (Дмитрий Зимин)

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