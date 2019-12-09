Алексей Сорокин: «На Евро решение ВАДА по России никак не скажется»

Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин заявил, что Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства.

— На Евро решение ВАДА по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне, — цитирует Сорокина ТАСС.

Евро-2020 — это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено — с флагом, гимном.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!