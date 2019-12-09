Алексей Сорокин: «На Евро решение ВАДА по России никак не скажется»
15:04
Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин заявил, что Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства.
— На Евро решение ВАДА по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне, — цитирует Сорокина ТАСС.
Евро-2020 — это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено — с флагом, гимном.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал
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