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Александр Самедов: «Сборной России придется потерпеть в матче с Шотландией»

03:19
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии отметил, что россиянам будет тяжело.

— У шотландцев силовая команда, — цитируют «Известия» Самедова. — Нашим придется потерпеть. У нас в команде хватает техничных ребят, и за счет комбинационного футбола надо постараться наладить свою игру. Будет тяжело, придется столкнуться с серьезным прессингом. Легко на таком уровне не бывает, но если Россия удачно проведет два ближайших матча, то можно спокойно попадать в финальную стадию чемпионата Европы.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию

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https://iz.ru/918076/sevastian-terletckii/vyrvis-v-glazgo-komandu-cherchesova-zhdet-v-shotlandii-verkhovaia-borba

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