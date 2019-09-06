Александр Самедов: «Сборной России придется потерпеть в матче с Шотландией»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии отметил, что россиянам будет тяжело.

— У шотландцев силовая команда, — цитируют «Известия» Самедова. — Нашим придется потерпеть. У нас в команде хватает техничных ребят, и за счет комбинационного футбола надо постараться наладить свою игру. Будет тяжело, придется столкнуться с серьезным прессингом. Легко на таком уровне не бывает, но если Россия удачно проведет два ближайших матча, то можно спокойно попадать в финальную стадию чемпионата Европы.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию