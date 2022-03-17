«Самый мрачный договор с дьяволом». В АПЛ есть владельцы клубов гораздо токсичнее Абрамовича

Когда футбол — больше чем игра.

Империя Романа

С момента введения правительством Великобритании санкций против Романа Абрамовича прошла уже неделя, а ситуация вокруг «Челси» остается одной из самых обсуждаемых в Англии.

Во время воскресного матча премьер-лиги с «Ньюкаслом» фанаты синих скандировали имя российского бизнесмена, а на одной из трибун появился баннер в виде российского флага с надписью «Roman Empire» («Империя Романа») и фото бизнесмена. В ответ на это представитель премьер-министра Бориса Джонсона попросил болельщиков перестать это делать, назвав такое поведение «неприемлемым».

Баннер болельщиков «Челси».

Последний раз такое бурление в британском обществе относительно владельцев футбольного клуба было осенью, когда инвестиционный фонд из Саудовской Аравии покупал «Ньюкасл». В начале октября Public Investment Fund (PIF) завершил сделку по приобретению «сорок» у теперь уже бывшего владельца Майка Эшли. PIF — формально независимый от властей Саудовской Аравии инвестиционный фонд, однако его председатель — наследный принц королевства Мухаммед бин Салман. Активы фонда оцениваются в 430 миллиардов долларов (личное состояние Мухаммеда бин Салмана равняется 17,6 миллиарда).

История с покупкой саудитами «Ньюкасла» тянулась почти полтора года, с зимы 2020-го. Проблем было много. Например, в какой-то момент резко против сделки выступила телекомпания beINSports, показывающая АПЛ на Ближнем Востоке, чей контракт с лигой тянет более чем на 500 миллионов фунтов. Дело в том, что катарский телеканал с 2017 года был заблокирован на территории Саудовской Аравии, а местные власти открыто поощряли пиратство — матчи АПЛ в королевстве незаконно ретранслировала сеть beoutQ.

Когда, наконец, все вопросы были решены, а сделка состоялась, в Ньюкасле наступило ликование. Болельщики просто устали от бесконечно унылого существования при Эшли, которого в лучшем случае презирали.

Циничное использование английского футбола

Однако эту радость разделяли не все. В первую очередь речь про правозащитные организации, которые были возмущены, что саудовский режим, который обвиняется в многочисленных нарушениях прав человека и убийствах своих противников (например, журналиста Джамаля Хашогги в 2019 году), теперь представлен в английском футболе.

«Мы призываем премьер-лигу изменить принцип проверки владельцев и директоров клубов для решения проблем с правами человека. Призываем сделать это вместо того, чтобы позволять тем, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека, заходить в английский футбол только потому, что у них глубокие карманы», — говорил генеральный директор правозащитной организации Amnesty International Сача Дешмукх.

«Существующие правила относительно того, кто владеет и управляет английскими клубами, прискорбно неадекватны, и нет никаких запретов на владение для тех, кто причастен к актам пыток, рабства, торговли людьми или даже военным преступлениям. Покупка Саудовской Аравией «Ньюкасла» всегда выглядела как попытка отмыть имидж государства в области прав человека с помощью гламура и престижа АПЛ и первоклассного футбола. Сейчас огромное беспокойство вызывает циничное использование английского футбола для борьбы с нарушениями прав человека», — это еще одна цитата Дешмукха.

«Покупка «Ньюкасла» — еще один пример того, как футбол позволяет государствам с одними из худших показателей в области прав человека использовать футбол в качестве геополитического инструмента и инструмента для отмывания репутации с помощью спорта», — говорилось в заявлении организации Football Supporters Europe.

«Спустя всего несколько дней после третьей годовщины убийства ужасно узнавать, что наследный принц близок к тому, чего хочет: отмыть свою репутацию и замарать спорт», — это слова Хатидже Дженгиз, невесты убитого журналиста Хашогги.

Медиа, особенно либеральной направленности, пытались осмыслить произошедшее и задавались вопросами из серии «не стыдно ли теперь болеть за «Ньюкасл». Например, The Telegraph написало, что «даже в зале дурной славы футбола это самый мрачный договор с дьяволом».

Саудовская Аравия — наши друзья

Ирония заключается в том, что сейчас одним из претендентов на покупку «Челси» является как раз компания из Саудовской Аравии — Saudi Media Group, возглавляемая Мохамедом Аль Кхереиджи. Она предлагает 2,7 миллиарда фунтов, и, как пишет The Guardian, в отличие от PIF, никак не связана с властями.

Тем не менее, как и в случае с «Ньюкаслом», встают этические вопросы — про права человека, массовые казни, а теперь еще и про вооруженный конфликт Саудовской Аравии и Йемена. Сравнения с Абрамовичем и наложенными на него санкциями становятся неизбежны.

Во вторник, 15 марта, с любопытным заявлением выступил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстоун.

«Британские отношения с Саудовской Аравией очень важны. Это важный партнер в области инвестиций, разведки и культуры. Мы приветствуем инвестиции из Саудовской Аравии. Многие рабочие места в Британии зависят от наших отношений. Но мы пользуемся возможностью, чтобы откровенно и открыто поговорить. У нас может быть откровенный обмен мнениями из-за характера наших отношений», — сказал он.

«Однако необходима более надежная проверка для владельцев и директоров клубов премьер-лиги», — добавил он.

А колумнист The Daily Mail Мартин Сэмюэл задается вопросом: «Если совсем уж токсичных саудовцев приветствовали в «Ньюкасле», то как можно не допустить Saudi Media Group в «Челси»?

И отмечает, что «Саудовская Аравия — наши друзья», а футбол — «уже давно гораздо больше, чем игра».

Срок подачи официальных заявок на покупку «Челси», установленный американским банком Raine Group, ведущим процесс продажи клуба, истекает 18 марта.