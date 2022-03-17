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Сегодня, 15:45

«Самый мрачный договор с дьяволом». В АПЛ есть владельцы клубов гораздо токсичнее Абрамовича

Фанаты «Челси» поддержали Романа Абрамовича во время матча с «Ньюкаслом»
Отдел футбола «СЭ»
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Мохаммед бин Салман, Роман Абрамович, Аманда Стейвли.
Когда футбол — больше чем игра.

Империя Романа

С момента введения правительством Великобритании санкций против Романа Абрамовича прошла уже неделя, а ситуация вокруг «Челси» остается одной из самых обсуждаемых в Англии.

Во время воскресного матча премьер-лиги с «Ньюкаслом» фанаты синих скандировали имя российского бизнесмена, а на одной из трибун появился баннер в виде российского флага с надписью «Roman Empire» («Империя Романа») и фото бизнесмена. В ответ на это представитель премьер-министра Бориса Джонсона попросил болельщиков перестать это делать, назвав такое поведение «неприемлемым».

Баннер болельщиков «Челси».
Баннер болельщиков «Челси».

Последний раз такое бурление в британском обществе относительно владельцев футбольного клуба было осенью, когда инвестиционный фонд из Саудовской Аравии покупал «Ньюкасл». В начале октября Public Investment Fund (PIF) завершил сделку по приобретению «сорок» у теперь уже бывшего владельца Майка Эшли. PIF — формально независимый от властей Саудовской Аравии инвестиционный фонд, однако его председатель — наследный принц королевства Мухаммед бин Салман. Активы фонда оцениваются в 430 миллиардов долларов (личное состояние Мухаммеда бин Салмана равняется 17,6 миллиарда).

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История с покупкой саудитами «Ньюкасла» тянулась почти полтора года, с зимы 2020-го. Проблем было много. Например, в какой-то момент резко против сделки выступила телекомпания beINSports, показывающая АПЛ на Ближнем Востоке, чей контракт с лигой тянет более чем на 500 миллионов фунтов. Дело в том, что катарский телеканал с 2017 года был заблокирован на территории Саудовской Аравии, а местные власти открыто поощряли пиратство — матчи АПЛ в королевстве незаконно ретранслировала сеть beoutQ.

Когда, наконец, все вопросы были решены, а сделка состоялась, в Ньюкасле наступило ликование. Болельщики просто устали от бесконечно унылого существования при Эшли, которого в лучшем случае презирали.

Циничное использование английского футбола

Однако эту радость разделяли не все. В первую очередь речь про правозащитные организации, которые были возмущены, что саудовский режим, который обвиняется в многочисленных нарушениях прав человека и убийствах своих противников (например, журналиста Джамаля Хашогги в 2019 году), теперь представлен в английском футболе.

«Мы призываем премьер-лигу изменить принцип проверки владельцев и директоров клубов для решения проблем с правами человека. Призываем сделать это вместо того, чтобы позволять тем, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека, заходить в английский футбол только потому, что у них глубокие карманы», — говорил генеральный директор правозащитной организации Amnesty International Сача Дешмукх.

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«Существующие правила относительно того, кто владеет и управляет английскими клубами, прискорбно неадекватны, и нет никаких запретов на владение для тех, кто причастен к актам пыток, рабства, торговли людьми или даже военным преступлениям. Покупка Саудовской Аравией «Ньюкасла» всегда выглядела как попытка отмыть имидж государства в области прав человека с помощью гламура и престижа АПЛ и первоклассного футбола. Сейчас огромное беспокойство вызывает циничное использование английского футбола для борьбы с нарушениями прав человека», — это еще одна цитата Дешмукха.

«Покупка «Ньюкасла» — еще один пример того, как футбол позволяет государствам с одними из худших показателей в области прав человека использовать футбол в качестве геополитического инструмента и инструмента для отмывания репутации с помощью спорта», — говорилось в заявлении организации Football Supporters Europe.

«Спустя всего несколько дней после третьей годовщины убийства ужасно узнавать, что наследный принц близок к тому, чего хочет: отмыть свою репутацию и замарать спорт», — это слова Хатидже Дженгиз, невесты убитого журналиста Хашогги.

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Медиа, особенно либеральной направленности, пытались осмыслить произошедшее и задавались вопросами из серии «не стыдно ли теперь болеть за «Ньюкасл». Например, The Telegraph написало, что «даже в зале дурной славы футбола это самый мрачный договор с дьяволом».

Саудовская Аравия — наши друзья

Ирония заключается в том, что сейчас одним из претендентов на покупку «Челси» является как раз компания из Саудовской Аравии — Saudi Media Group, возглавляемая Мохамедом Аль Кхереиджи. Она предлагает 2,7 миллиарда фунтов, и, как пишет The Guardian, в отличие от PIF, никак не связана с властями.

Тем не менее, как и в случае с «Ньюкаслом», встают этические вопросы — про права человека, массовые казни, а теперь еще и про вооруженный конфликт Саудовской Аравии и Йемена. Сравнения с Абрамовичем и наложенными на него санкциями становятся неизбежны.

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Во вторник, 15 марта, с любопытным заявлением выступил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстоун.

«Британские отношения с Саудовской Аравией очень важны. Это важный партнер в области инвестиций, разведки и культуры. Мы приветствуем инвестиции из Саудовской Аравии. Многие рабочие места в Британии зависят от наших отношений. Но мы пользуемся возможностью, чтобы откровенно и открыто поговорить. У нас может быть откровенный обмен мнениями из-за характера наших отношений», — сказал он.

«Однако необходима более надежная проверка для владельцев и директоров клубов премьер-лиги», — добавил он.

А колумнист The Daily Mail Мартин Сэмюэл задается вопросом: «Если совсем уж токсичных саудовцев приветствовали в «Ньюкасле», то как можно не допустить Saudi Media Group в «Челси»?

И отмечает, что «Саудовская Аравия — наши друзья», а футбол — «уже давно гораздо больше, чем игра».

Срок подачи официальных заявок на покупку «Челси», установленный американским банком Raine Group, ведущим процесс продажи клуба, истекает 18 марта.

Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
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12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
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