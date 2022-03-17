«Самый мрачный договор с дьяволом». В АПЛ есть владельцы клубов гораздо токсичнее Абрамовича
Империя Романа
С момента введения правительством Великобритании санкций против Романа Абрамовича прошла уже неделя, а ситуация вокруг «Челси» остается одной из самых обсуждаемых в Англии.
Во время воскресного матча премьер-лиги с «Ньюкаслом» фанаты синих скандировали имя российского бизнесмена, а на одной из трибун появился баннер в виде российского флага с надписью «Roman Empire» («Империя Романа») и фото бизнесмена. В ответ на это представитель премьер-министра Бориса Джонсона попросил болельщиков перестать это делать, назвав такое поведение «неприемлемым».
Последний раз такое бурление в британском обществе относительно владельцев футбольного клуба было осенью, когда инвестиционный фонд из Саудовской Аравии покупал «Ньюкасл». В начале октября Public Investment Fund (PIF) завершил сделку по приобретению «сорок» у теперь уже бывшего владельца Майка Эшли. PIF — формально независимый от властей Саудовской Аравии инвестиционный фонд, однако его председатель — наследный принц королевства Мухаммед бин Салман. Активы фонда оцениваются в 430 миллиардов долларов (личное состояние Мухаммеда бин Салмана равняется 17,6 миллиарда).
История с покупкой саудитами «Ньюкасла» тянулась почти полтора года, с зимы 2020-го. Проблем было много. Например, в какой-то момент резко против сделки выступила телекомпания beINSports, показывающая АПЛ на Ближнем Востоке, чей контракт с лигой тянет более чем на 500 миллионов фунтов. Дело в том, что катарский телеканал с 2017 года был заблокирован на территории Саудовской Аравии, а местные власти открыто поощряли пиратство — матчи АПЛ в королевстве незаконно ретранслировала сеть beoutQ.
Когда, наконец, все вопросы были решены, а сделка состоялась, в Ньюкасле наступило ликование. Болельщики просто устали от бесконечно унылого существования при Эшли, которого в лучшем случае презирали.
Циничное использование английского футбола
Однако эту радость разделяли не все. В первую очередь речь про правозащитные организации, которые были возмущены, что саудовский режим, который обвиняется в многочисленных нарушениях прав человека и убийствах своих противников (например, журналиста Джамаля Хашогги в 2019 году), теперь представлен в английском футболе.
«Мы призываем премьер-лигу изменить принцип проверки владельцев и директоров клубов для решения проблем с правами человека. Призываем сделать это вместо того, чтобы позволять тем, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека, заходить в английский футбол только потому, что у них глубокие карманы», — говорил генеральный директор правозащитной организации Amnesty International Сача Дешмукх.
«Существующие правила относительно того, кто владеет и управляет английскими клубами, прискорбно неадекватны, и нет никаких запретов на владение для тех, кто причастен к актам пыток, рабства, торговли людьми или даже военным преступлениям. Покупка Саудовской Аравией «Ньюкасла» всегда выглядела как попытка отмыть имидж государства в области прав человека с помощью гламура и престижа АПЛ и первоклассного футбола. Сейчас огромное беспокойство вызывает циничное использование английского футбола для борьбы с нарушениями прав человека», — это еще одна цитата Дешмукха.
«Покупка «Ньюкасла» — еще один пример того, как футбол позволяет государствам с одними из худших показателей в области прав человека использовать футбол в качестве геополитического инструмента и инструмента для отмывания репутации с помощью спорта», — говорилось в заявлении организации Football Supporters Europe.
«Спустя всего несколько дней после третьей годовщины убийства ужасно узнавать, что наследный принц близок к тому, чего хочет: отмыть свою репутацию и замарать спорт», — это слова Хатидже Дженгиз, невесты убитого журналиста Хашогги.
Медиа, особенно либеральной направленности, пытались осмыслить произошедшее и задавались вопросами из серии «не стыдно ли теперь болеть за «Ньюкасл». Например, The Telegraph написало, что «даже в зале дурной славы футбола это самый мрачный договор с дьяволом».
Саудовская Аравия — наши друзья
Ирония заключается в том, что сейчас одним из претендентов на покупку «Челси» является как раз компания из Саудовской Аравии — Saudi Media Group, возглавляемая Мохамедом Аль Кхереиджи. Она предлагает 2,7 миллиарда фунтов, и, как пишет The Guardian, в отличие от PIF, никак не связана с властями.
Тем не менее, как и в случае с «Ньюкаслом», встают этические вопросы — про права человека, массовые казни, а теперь еще и про вооруженный конфликт Саудовской Аравии и Йемена. Сравнения с Абрамовичем и наложенными на него санкциями становятся неизбежны.
Во вторник, 15 марта, с любопытным заявлением выступил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстоун.
«Британские отношения с Саудовской Аравией очень важны. Это важный партнер в области инвестиций, разведки и культуры. Мы приветствуем инвестиции из Саудовской Аравии. Многие рабочие места в Британии зависят от наших отношений. Но мы пользуемся возможностью, чтобы откровенно и открыто поговорить. У нас может быть откровенный обмен мнениями из-за характера наших отношений», — сказал он.
«Однако необходима более надежная проверка для владельцев и директоров клубов премьер-лиги», — добавил он.
А колумнист The Daily Mail Мартин Сэмюэл задается вопросом: «Если совсем уж токсичных саудовцев приветствовали в «Ньюкасле», то как можно не допустить Saudi Media Group в «Челси»?
И отмечает, что «Саудовская Аравия — наши друзья», а футбол — «уже давно гораздо больше, чем игра».
Срок подачи официальных заявок на покупку «Челси», установленный американским банком Raine Group, ведущим процесс продажи клуба, истекает 18 марта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|27
|16
|3
|8
|43-31
|51
|
5
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
6
|Тоттенхэм
|28
|15
|3
|10
|44-35
|48
|
7
|Вест Хэм
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|
8
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|
9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|
10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
11
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
12
|Лестер
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|
13
|Брайтон
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|
14
|Ньюкасл
|28
|7
|10
|11
|32-48
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|
17
|Эвертон
|26
|6
|4
|16
|28-47
|22
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|18.12
|00:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|18.12
|20:30
|
Лидс – Арсенал
|1 : 4
|19.12
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|0 : 0
|19.12
|17:15
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|0 : 4
|19.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|11.01
|22:45
|
Саутгемптон – Брентфорд
|4 : 1
|12.01
|22:45
|
Вест Хэм – Норвич
|2 : 0
|15.02
|23:15
|
МЮ – Брайтон
|2 : 0
|23.02
|22:30
|
Уотфорд – Кр. Пэлас
|1 : 4
|20.04
|21:45
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|13
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|16
|1
|5