«Манчестер Сити» — первый клуб, выигравший чемпионат Англии четыре раза подряд

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«Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» (3:1) в заключительном 38-м туре чемпионата Англии.

«Горожане» набрали 91 очко и заняли первое место в АПЛ по итогам сезона-2023/24.

Команда Хосепа Гвардиола установила историческое достижение, выиграв турнир четыре раза подряд.

Второе место в чемпионате Англии-2023/24 занял лондонский «Арсенал» с 89 очками. Тройку замкнул «Ливерпуль» (82).