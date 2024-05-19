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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон», «Челси» победил «Борнмут» в последнем туре АПЛ

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Игроки «Ливерпуля».
Фото Reuters

В воскресенье, 19 мая, состоялись матчи заключительного, 38-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» в прощальном матче под руководством Юргена Клоппа обыграл «Вулверхэмптон» (2:0). Голы забили Алексис Макаллистер и Джарелл Кванса.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Вулверхэмптон

«Челси» добился победы в домашней игре с «Борнмутом» (2:1). У синих отличились Мойзес Кайседо и Рахим Стеринг. Игрок «Челси» Бенуа Бадиашиле отправил мяч в собственные ворота. Благодаря этой победе «синие» заняли шестое место в турнирной таблице АПЛ и обеспечили себе участие в еврокубках в сезоне-2023/24.

«Челси» попадет в Лигу Европы в случае, если «Манчестер Сити» обыграет «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. В случае победы «МЮ» лондонцы будут выступать в Лиге конференций.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:1
Борнмут

«Тоттенхэм» в гостевом матче крупно обыграл «Шеффилд» (3:0). За лондонскую команду дубль оформил Деян Кулусевски и еще один гол в активе Педро Порро.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
0:3
Тоттенхэм Хотспур

«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» в домашней встрече со счетом 5:0. Хет-трик оформил Жан-Филип Матета, а Эберечи Эзе забил дубль.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
5:0
Астон Вилла

Чемпионом Англии в сезоне-2023/24 стал «Манчестер Сити» (91 очко). На второй строчке остался «Арсенал» (89), а тройку сильнейших замкнул «Ливерпуль» (82).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Юрген Клопп
0
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«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии

«Арсенал» обыграл «Эвертон» и финишировал вторым в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 42
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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