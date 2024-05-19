«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон», «Челси» победил «Борнмут» в последнем туре АПЛ

В воскресенье, 19 мая, состоялись матчи заключительного, 38-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» в прощальном матче под руководством Юргена Клоппа обыграл «Вулверхэмптон» (2:0). Голы забили Алексис Макаллистер и Джарелл Кванса.

«Челси» добился победы в домашней игре с «Борнмутом» (2:1). У синих отличились Мойзес Кайседо и Рахим Стеринг. Игрок «Челси» Бенуа Бадиашиле отправил мяч в собственные ворота. Благодаря этой победе «синие» заняли шестое место в турнирной таблице АПЛ и обеспечили себе участие в еврокубках в сезоне-2023/24.

«Челси» попадет в Лигу Европы в случае, если «Манчестер Сити» обыграет «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. В случае победы «МЮ» лондонцы будут выступать в Лиге конференций.

«Тоттенхэм» в гостевом матче крупно обыграл «Шеффилд» (3:0). За лондонскую команду дубль оформил Деян Кулусевски и еще один гол в активе Педро Порро.

«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» в домашней встрече со счетом 5:0. Хет-трик оформил Жан-Филип Матета, а Эберечи Эзе забил дубль.

Чемпионом Англии в сезоне-2023/24 стал «Манчестер Сити» (91 очко). На второй строчке остался «Арсенал» (89), а тройку сильнейших замкнул «Ливерпуль» (82).