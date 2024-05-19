Главный тренер «Арсенала» Артета: «Нам нужно стать более агрессивными и показать свои зубы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на то, что команда уступила «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.

Горожане выиграли АПЛ четвертый раз подряд. Лондонский клуб по итогам сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице.

«Поздравляю «Манчестер Сити» с победой в премьер-лиге. Мы пытались. У нас был рекордный сезон по многим показателям, но обычно эти рекорды приводят к большим титулам, а мы их не выиграли. Меня это расстраивает, потому что мы действительно хотели преподнести нашим болельщикам что-то особенное. Думаю, самое время сделать перерыв и подумать. В будущем нам придется показать свои зубы, если мы действительно хотим побеждать в турнирах. Мы должны стать более агрессивными», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

В матче заключительного тура, который прошел 19 мая, «Арсенал» на своем поле победил «Эвертон» со счетом 2:1. Всего в этом сезоне канониры набрали 89 очков в 38 играх.