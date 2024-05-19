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Хаверц — о втором месте «Арсенала» в АПЛ: «Мы заслуживали большего»

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал второе место команды в чемпионате Англии по итогам сезона-2023/24.

В воскресенье, 19 мая, «Арсенал» на своем поле победил «Эвертон» в матче 38-го тура АПЛ (2:1), однако лондонская команда с 89 очками финишировала на второй позиции в турнирной таблице. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 91 очко.

«Мне обидно за всех болельщиков «Арсенала». Мы старались изо всех сил, но этого было недостаточно. Возможно, через два-три месяца мы сможем сказать, что это была отличная борьба. Сейчас мне кажется, что мы заслуживали большего. Надеюсь, в следующем году мы сможем повторить это и дать болельщикам «Арсенала» то, чего они хотят», — приводит ВВС слова Хаверца.

Хаверц присоединился к «Арсеналу» в 2023 году. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 51 матч за канониров во всех турнирах, отметившись 14 голами и 7 результативными передачами.

Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ второй сезон подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 42
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
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19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
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Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Коул Палмер

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Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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