Хаверц — о втором месте «Арсенала» в АПЛ: «Мы заслуживали большего»

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал второе место команды в чемпионате Англии по итогам сезона-2023/24.

В воскресенье, 19 мая, «Арсенал» на своем поле победил «Эвертон» в матче 38-го тура АПЛ (2:1), однако лондонская команда с 89 очками финишировала на второй позиции в турнирной таблице. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 91 очко.

«Мне обидно за всех болельщиков «Арсенала». Мы старались изо всех сил, но этого было недостаточно. Возможно, через два-три месяца мы сможем сказать, что это была отличная борьба. Сейчас мне кажется, что мы заслуживали большего. Надеюсь, в следующем году мы сможем повторить это и дать болельщикам «Арсенала» то, чего они хотят», — приводит ВВС слова Хаверца.

Хаверц присоединился к «Арсеналу» в 2023 году. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 51 матч за канониров во всех турнирах, отметившись 14 голами и 7 результативными передачами.