«Арсенал» — «Ливерпуль»: команда Клоппа обнулит отрыв «Сити»
В среду, 16-го марта, в перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Сделать ставку на эту важнейшую для чемпионской гонки игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда сыграют «Арсенал» — «Ливерпуль»?
Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится в среду, 16 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало в 23.15 по московскому времени.
«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 16 марта
Матч в Лондоне имеет огромное значение для чемпионской гонки в Англии. «Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити», и, пусть это и говорит Капитан Очевидность, должен брать три очка в каждом матче.
У красных сейчас серия из восьми побед подряд в АПЛ, последняя из которых была добыта в субботу в гостях у «Брайтона». Клуб здорово поработал зимой на рынке — приобретение у «Порту» Луиса Диаса пока полностью оправдывает себя. Колумбиец забил победный гол «чайкам», при этом Диого Жота и Роберто Фирмино начали матч на скамье запасных. Проблем с глубиной состава у «Ливерпуля» сейчас нет, а в условиях, когда приходится играть каждые три дня — это важнейший фактор.
«Арсенал» борется за попадание в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов. У «канониров» сыграно меньше матчей, чем у конкурентов, но эти потенциальные очки еще нужно набрать, превратив их в реальное преимущество. Как и «Ливерпуль», лондонцы сейчас в отличной форме — четыре победы подряд и пять матчей без поражений.
Однако команда Юргена Клоппа — максимально неудобный соперник для «Арсенала». В этом сезоне соперники играли трижды. В матче чемпионата на «Энфилде» красные просто смяли «канониров» — 4:0. Затем были две игры в полуфинале Кубка лиги — 0:0 и 0:2.
В последних 17 очных матчах «Арсенал» победил лишь однажды в основное время. Была еще одна победа в серии пенальти в Кубке лиги.
Поэтому неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль». Коэффициент на победу красных — 1.75, на «Арсенал» — 4.00, на ничью — 4.30.
Помимо того что «Ливерпуль» является максимально неудобным соперником для «Арсенала», так еще лондонцы разучились забивать красным: в последних пяти матчах ни одного гола. С одной стороны, любая серия рано или поздно заканчивается. С другой, исходя из всех тенденций, далеко не факт, что это случится в среду.
Прогноз «СЭ»: «Арсенал» не забьет с отличным коэффициентом 2.90.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|73-20
|66
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|26
|16
|3
|7
|43-29
|51
|
5
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
6
|Вест Хэм
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|
7
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|
8
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|42-35
|45
|
9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|
10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
11
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
12
|Лестер
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|
13
|Брайтон
|28
|7
|12
|9
|26-34
|33
|
14
|Ньюкасл
|28
|7
|10
|11
|32-48
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|
17
|Эвертон
|26
|6
|4
|16
|28-47
|22
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|10.12
|23:00
|
Брентфорд – Уотфорд
|2 : 1
|11.12
|15:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|1 : 0
|11.12
|18:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 0
|11.12
|18:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|1 : 0
|11.12
|18:00
|
Челси – Лидс
|3 : 2
|11.12
|20:30
|
Норвич – МЮ
|0 : 1
|12.12
|17:00
|
Бернли – Вест Хэм
|0 : 0
|12.12
|17:00
|
Лестер – Ньюкасл
|4 : 0
|12.12
|19:30
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|3 : 1
|16.03
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|15
|1
|5