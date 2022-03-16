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Сегодня, 11:45

«Арсенал» — «Ливерпуль»: команда Клоппа обнулит отрыв «Сити»

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «Ливерпуль» 16 марта
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Микель Артета.
Фото Reuters
1/2
Артета не поможет Пепу в чемпионской гонке.

В среду, 16-го марта, в перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Сделать ставку на эту важнейшую для чемпионской гонки игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
16 мар, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ливерпуль

Когда сыграют «Арсенал» — «Ливерпуль»?

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится в среду, 16 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало в 23.15 по московскому времени.

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«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 16 марта

Матч в Лондоне имеет огромное значение для чемпионской гонки в Англии. «Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити», и, пусть это и говорит Капитан Очевидность, должен брать три очка в каждом матче.

У красных сейчас серия из восьми побед подряд в АПЛ, последняя из которых была добыта в субботу в гостях у «Брайтона». Клуб здорово поработал зимой на рынке — приобретение у «Порту» Луиса Диаса пока полностью оправдывает себя. Колумбиец забил победный гол «чайкам», при этом Диого Жота и Роберто Фирмино начали матч на скамье запасных. Проблем с глубиной состава у «Ливерпуля» сейчас нет, а в условиях, когда приходится играть каждые три дня — это важнейший фактор.

Микель Артета. Фото Reuters
Микель Артета.
Фото Reuters

«Арсенал» борется за попадание в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов. У «канониров» сыграно меньше матчей, чем у конкурентов, но эти потенциальные очки еще нужно набрать, превратив их в реальное преимущество. Как и «Ливерпуль», лондонцы сейчас в отличной форме — четыре победы подряд и пять матчей без поражений.

Однако команда Юргена Клоппа — максимально неудобный соперник для «Арсенала». В этом сезоне соперники играли трижды. В матче чемпионата на «Энфилде» красные просто смяли «канониров» — 4:0. Затем были две игры в полуфинале Кубка лиги — 0:0 и 0:2.

В последних 17 очных матчах «Арсенал» победил лишь однажды в основное время. Была еще одна победа в серии пенальти в Кубке лиги.

Поэтому неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль». Коэффициент на победу красных — 1.75, на «Арсенал» — 4.00, на ничью — 4.30.

Помимо того что «Ливерпуль» является максимально неудобным соперником для «Арсенала», так еще лондонцы разучились забивать красным: в последних пяти матчах ни одного гола. С одной стороны, любая серия рано или поздно заканчивается. С другой, исходя из всех тенденций, далеко не факт, что это случится в среду.

Прогноз «СЭ»: «Арсенал» не забьет с отличным коэффициентом 2.90.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
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