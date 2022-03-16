Артета не поможет Пепу в чемпионской гонке.

В среду, 16-го марта, в перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Сделать ставку на эту важнейшую для чемпионской гонки игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют «Арсенал» — «Ливерпуль»?

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится в среду, 16 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало в 23.15 по московскому времени.

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 16 марта

Матч в Лондоне имеет огромное значение для чемпионской гонки в Англии. «Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити», и, пусть это и говорит Капитан Очевидность, должен брать три очка в каждом матче.

У красных сейчас серия из восьми побед подряд в АПЛ, последняя из которых была добыта в субботу в гостях у «Брайтона». Клуб здорово поработал зимой на рынке — приобретение у «Порту» Луиса Диаса пока полностью оправдывает себя. Колумбиец забил победный гол «чайкам», при этом Диого Жота и Роберто Фирмино начали матч на скамье запасных. Проблем с глубиной состава у «Ливерпуля» сейчас нет, а в условиях, когда приходится играть каждые три дня — это важнейший фактор.

Микель Артета. Фото Reuters

«Арсенал» борется за попадание в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов. У «канониров» сыграно меньше матчей, чем у конкурентов, но эти потенциальные очки еще нужно набрать, превратив их в реальное преимущество. Как и «Ливерпуль», лондонцы сейчас в отличной форме — четыре победы подряд и пять матчей без поражений.

Однако команда Юргена Клоппа — максимально неудобный соперник для «Арсенала». В этом сезоне соперники играли трижды. В матче чемпионата на «Энфилде» красные просто смяли «канониров» — 4:0. Затем были две игры в полуфинале Кубка лиги — 0:0 и 0:2.

В последних 17 очных матчах «Арсенал» победил лишь однажды в основное время. Была еще одна победа в серии пенальти в Кубке лиги.

Поэтому неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль». Коэффициент на победу красных — 1.75, на «Арсенал» — 4.00, на ничью — 4.30.

Помимо того что «Ливерпуль» является максимально неудобным соперником для «Арсенала», так еще лондонцы разучились забивать красным: в последних пяти матчах ни одного гола. С одной стороны, любая серия рано или поздно заканчивается. С другой, исходя из всех тенденций, далеко не факт, что это случится в среду.

Прогноз «СЭ»: «Арсенал» не забьет с отличным коэффициентом 2.90.

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