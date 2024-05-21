Клопп станцевал на прощальной вечеринке в честь ухода из «Ливерпуля»

Юрген Клопп и футболисты «Ливерпуля» устроили прощальную вечеринку в честь ухода тренера из команды.

Мероприятие проходило в местном ресторане. По ходу вечеринки 56-летний немец поднялся на сцену, на которой выступал экс-игрок «Ливерпуля» Джон Барнс, и станцевал на ней.

Клопп в январе объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. 19 мая мерсисайдцы обыграли «Вулверхэмптон» (2:0) в последнем матче под руководством тренера. 20 мая «Ливерпуль» объявил, что новым главным тренером команды станет голландец Арне Слот.