Компани вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии», его «Бернли» вылетел из АПЛ
Главный тренер «Бернли» Венсан Компани может возглавить «Баварию», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 38-летний бельгиец недавно вошел в число кандидатов на пост главного тренера мюнхенского клуба.
В завершившемся сезоне «Бернли» под руководством Компани занял 19-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|34
|28
|6
|0
|89-24
|90
|
2
|Штутгарт
|34
|23
|4
|7
|78-39
|73
|
3
|Бавария
|34
|23
|3
|8
|94-45
|72
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|19
|8
|7
|77-39
|65
|
5
|Боруссия Д
|34
|18
|9
|7
|68-43
|63
|
6
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|14
|9
|51-50
|47
|
7
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|66-66
|46
|
8
|Хайденхайм
|34
|10
|12
|12
|50-55
|42
|
9
|Вердер
|34
|11
|9
|14
|48-54
|42
|
10
|Фрайбург
|34
|11
|9
|14
|45-58
|42
|
11
|Аугсбург
|34
|10
|9
|15
|50-60
|39
|
12
|Вольфсбург
|34
|10
|7
|17
|41-56
|37
|
13
|Майнц
|34
|7
|14
|13
|39-51
|35
|
14
|Боруссия М
|34
|7
|13
|14
|56-67
|34
|
15
|Унион Б
|34
|9
|6
|19
|33-58
|33
|
16
|Бохум
|34
|7
|12
|15
|42-74
|33
|
17
|Кельн
|34
|5
|12
|17
|28-60
|27
|
18
|Дармштадт
|34
|3
|8
|23
|30-86
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|2 : 2
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|4 : 2
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|28
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|26
|2
|7
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|26
|1
|1
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