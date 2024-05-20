Компани вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии», его «Бернли» вылетел из АПЛ

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани может возглавить «Баварию», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 38-летний бельгиец недавно вошел в число кандидатов на пост главного тренера мюнхенского клуба.

В завершившемся сезоне «Бернли» под руководством Компани занял 19-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.