Де Дзерби — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Баварию», сообщает Bild.

По сведениям источника, 44-летний итальянец является основным кандидатом на замену Томасу Тухелю, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.

Ранее стало известно, что Де Дзерби покинет «Брайтон» летом.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.