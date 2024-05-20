Де Дзерби — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Баварию», сообщает Bild.
По сведениям источника, 44-летний итальянец является основным кандидатом на замену Томасу Тухелю, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.
Ранее стало известно, что Де Дзерби покинет «Брайтон» летом.
Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|34
|28
|6
|0
|89-24
|90
|
2
|Штутгарт
|34
|23
|4
|7
|78-39
|73
|
3
|Бавария
|34
|23
|3
|8
|94-45
|72
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|19
|8
|7
|77-39
|65
|
5
|Боруссия Д
|34
|18
|9
|7
|68-43
|63
|
6
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|14
|9
|51-50
|47
|
7
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|66-66
|46
|
8
|Хайденхайм
|34
|10
|12
|12
|50-55
|42
|
9
|Вердер
|34
|11
|9
|14
|48-54
|42
|
10
|Фрайбург
|34
|11
|9
|14
|45-58
|42
|
11
|Аугсбург
|34
|10
|9
|15
|50-60
|39
|
12
|Вольфсбург
|34
|10
|7
|17
|41-56
|37
|
13
|Майнц
|34
|7
|14
|13
|39-51
|35
|
14
|Боруссия М
|34
|7
|13
|14
|56-67
|34
|
15
|Унион Б
|34
|9
|6
|19
|33-58
|33
|
16
|Бохум
|34
|7
|12
|15
|42-74
|33
|
17
|Кельн
|34
|5
|12
|17
|28-60
|27
|
18
|Дармштадт
|34
|3
|8
|23
|30-86
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|2 : 2
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|4 : 2
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|28
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|26
|2
|7
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|26
|1
|1
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