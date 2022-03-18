В 1980-е английские клубы на пять лет отстранили от еврокубков. Все из-за трагедии с десятками погибших

В 1980-е английские клубы из-за трагедии с погибшими на пять лет отстранили от еврокубков

Как и сейчас, футбольные власти наказали ни в чем не повинные клубы.

Ветхий стадион

29 мая 1985 года на стадионе «Эйзель» в Брюсселе состоялся финал Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом». Сама игра запомнилась грубейшей судейской ошибкой: единственный гол во втором тайме забил Мишель Платини с несуществующего пенальти. Фол на форварде «Ювентуса» Збигневе Бонеке был за пределами штрафной площади, но швейцарский арбитр, находившийся метрах в 25 от нарушения, уверенно указал на 11-метровую отметку. Платини принес «Ювентусу» первую победу в главном еврокубковом турнире.

Но тот судейский скандал мало кто помнит. Когда речь заходит о финале 1985 года, то футбол отходит на второй план. Игру затмила катастрофа на стадионе.

«Эйзель» вообще был странным выбором для проведения игры такого уровня: ветхий, рассыпавшийся на глазах, нуждавшийся в немедленной реконструкции. На его плачевное состояние еще в 1980 году жаловались болельщики «Арсенала» и «Валенсии», посетившие финал Кубка обладателей кубков. А «Ливерпуль» задолго до матча предлагал УЕФА перенести игру на «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу», но европейские футбольные боссы проигнорировали просьбу.

39 жертв

Трагедии предшествовали и другие ошибки. Например, УЕФА почему-то посчитал отличной идею посадить рядом фанатов «Ливерпуля» и нейтральных болельщиков. Да, это нормальная практика, но тогда организаторы не учли ситуацию в самой Бельгии — там жила большая итальянская диаспора, и почти все билеты в нейтральный сектор распределялись между болельщиками «Ювентуса». Де-факто сектор рядом с трибуной фанатов «Ливерпуля» оказался почти целиком черно-белым. И был отделен лишь хлипкой перегородкой, сеткой и десятком полицейских.

1985 год. Брюссель. Беспорядки на стадионе «Эйзель». Фото Global Look Press

Кроме того, те места за воротами были стоячими. Трибуна спокойно выдерживала болельщиков на матчах чемпионата Бельгии, но главный матч сезона в Европе вызвал огромный ажиотаж. Никаких входных групп с металлодетекторами, штрих-кодов и QR-кодов тогда не было, поэтому многие болельщики могли попасть на игру хитростью.

Проблемы на стадионе начались уже за час до номинального старта матча. Болельщики «Ливерпуля» и «Ювентуса» провоцировали друг друга: сперва просто что-то орали, а затем в ход пошли кулаки и различные предметы. Естественно, фанаты красных стали массово прорываться на чужой сектор. Разгорелась масштабная драка, а апогеем ее стал громкий хлопок — под напором людей рухнула часть трибуны. Мигом болельщики опомнились и побежали в угол, откуда, как казалось, можно было выбраться со стадиона. Но образовалась давка, люди стали задыхаться и топтать друг друга.

Около 600 человек получили травмы. 39 человек погибло, самому юному из них было 11 лет.

1985 год. Брюссель. Беспорядки на стадионе «Эйзель». Фото Global Look Press

Суд

Почти все жертвы были итальянцами — 32 человека. Еще четыре бельгийца, два француза и один североирландец. УЕФА сразу же обозначил свою позицию и не отступал от нее до конца. Уже на следующий день наблюдатель от Европейского футбольного союза Гюнтер Шнайдер сказал: «Только английские фанаты несут ответственность за это. Здесь нет никаких сомнений». При этом УЕФА даже не отменил матч, а лишь перенес его начало на час, хотя трагедия уже произошла и за пределами стадиона прямо во время игры медики спасали раненых. Экс-форвард «Ювентуса» Паоло Росси вспоминал: «Мы находились в раздевалке и не понимали, что происходит. В какой-то момент к нам зашли и сообщили о том, что матч будет сыгран. Но мы понятия не имели, что уже погибло 39 человек. Я больше никогда не возвращался на «Эйзель». Он вызывает у меня болезненные воспоминания».

Конечно, защита указывала на просчеты УЕФА, бельгийской полиции и хозяев «Эйзеля». Британское правительство провело собственное расследование состояния стадиона и выявило отклонения в строительстве и неспособность его опор банально выдерживать вес толпы. Обрушение было лишь вопросом времени. Но в то время общественность была резко негативно настроена против английских фанатов. Их тогда ненавидела и боялась вся Европа, и в трагедии на «Эйзеле» видели прецедент, который может оградить болельщиков от внешнего мира.

Тяжбы длились 18 месяцев. В итоге 26 фанатов «Ливерпуля» были обвинены в непредумышленном убийстве.

Дисквалификация

Другой шокирующий итог суда — отстранение всех английских клубов от еврокубков на пять лет (а «Ливерпуля» — на восемь, но затем сократили до шести).

УЕФА всего через несколько месяцев после катастрофы объявил, что на неопределенный срок исключает английские клубы. А ФИФА расширила бан — сначала она вообще запретила проводить клубам из Англии международные матчи, а затем оставила только товарищеские. В этом решении удивляла еще и непоследовательность футбольных властей — ни в чем не виноватые клубы отстранили от еврокубков, а сборную Англии почему-то трогать не стали (она спокойно играла и на ЧМ-1986, и на Евро-1988, и на ЧМ-1990).

Считается, что на решение о дисквалификации повлияла и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер — она даже видела в изоляции шанс «навести порядок в собственном доме».

2015 год. Болельщики вспоминают жертв трагедии на стадионе. Фото Global Look Press

Последствия

Но первые годы в отчуждении прошли для английских клубов безрадостно. Иностранные футболисты перестали мечтать о чемпионате Англии — в сезоне-1985/86 в первый дивизион перебрался лишь один легионер (датчанин Йон Сивебек). Клубы стали активно привлекать к играм воспитанников собственных академий.

Напротив, британские топ-игроки направились за рубеж: Гари Линекер, Марк Хьюз, Крис Уоддл, Иэн Раш... Последний вообще в 1987 году перешел из «Ливерпуля» в «Ювентус» — многие считали этот трансфер чем-то вроде акта примирения между клубами. На деле Раш попал в немилость — валлиец рассказывал, что ему как-то отказались помогать в туринском банке просто из-за его прошлого.

На болельщиках трагедия тоже сказалась — на матчах в Англии увеличилось число полицейских, а к фанатам-хулиганам стали жестче относиться. Однако настоящий сдвиг в этом отношении случился лишь в 1989 году, когда в давке на «Хиллсборо» погибло почти сто болельщиков. Решетки и стоячие трибуны постепенно стали уходить в прошлое, власти осознали важность безопасности стадионов.

Еще одно важное последствие изоляции — создание английской премьер-лиги в 1992 году. Клубы стремились к самостоятельным заработкам и основали новую лигу, которая со временем превратилась в самый привлекательный коммерческий продукт в футболе.

Правда, в Европе английские клубы долго не могли прийти в себя. Только в сезоне-1990/91 они вернулись в еврокубки, а год спустя туда пустили и «Ливерпуль». В таблице коэффициентов УЕФА Англии пришлось все начинать с нуля: в Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА поначалу пускали лишь по одной команде, причем только на ранние стадии отборочных турниров. В первые годы после амнистии клубы АПЛ нередко уступали даже заведомо более слабым соперникам вроде «Торпедо», «Ротора» или «Треллеборга».

Прошло очень много времени, прежде чем английский футбол вернулся на господствующий уровень, как до изоляции. Но нужно признать, что британцы извлекли максимум пользы из отстранения, хотя до сих пор многие считают то наказание несправедливым.