Лондонцев ждут тяжелые времена.

Что случилось?

В четверг Великобритания опубликовала санкционный список, в который вошли многие российские предприниматели, в том числе владелец «Челси» Роман Абрамович. Бизнесмен ожидал этого и еще на прошлой неделе запустил процесс продажи клуба. Он хотел выручить 4 миллиарда фунтов и даже нашел потенциальных покупателей — швейцарско-американский консорциум вступил в переговоры, хотя и предлагал меньшую сумму. Но сделка так и не состоялась.

Законы Соединенного Королевства запрещают находящимся под санкциями лицам реализовывать свои активы. Поэтому новости четверга ставят под удар не только самого Абрамовича, но и весь «Челси». Олигарх не успел договориться о продаже, поэтому теперь все счета синих заморожены.

Что это значит?

Если коротко, то теперь у «Челси» связаны руки:

— продажа клуба невозможна;

— нельзя осуществлять трансферы — как на вход, так и на выход;

— нельзя подписывать новые контракты с действующими футболистами;

— нельзя продавать собственную продукцию — все официальные магазины приостанавливают работу;

— нельзя продавать билеты на матчи. На «Стэмфорд Бридж» смогут ходить только владельцы абонементов, не будет и выездных болельщиков.

Что можно делать клубу?

Естественно, «Челси» не прекратит существование. Сегодняшний матч с «Норвичем» не находится под угрозой, как и последующие игры лондонцев. Хотя правительство Великобритании серьезно осложнило жизнь одному из сильнейших клубов страны, который прославляет ее и в Лиге чемпионов, и на Клубном чемпионате мира.

Великобритания выдала «Челси» специальную лицензию, в которой четко прописано все, что может и не может делать клуб. Корреспондент The Times Мартин Циглер опубликовал пункт из документа, в котором описаны все разрешенные действия. В частности, в нем указано, что:

— клуб имеет право выдавать все зарплаты и премии в полном объеме всем сотрудникам — как футболистам, так и уборщицам;

— во время домашних матчей клубу разрешено вкладываться в обеспечение безопасности и питания, но есть ограничения по сумме — не более 500 тысяч фунтов за день;

— не связанные с клубом организации смогут осуществлять продажу продукции «Челси». Это значит, что онлайн-магазин, скорее всего, будет работать — его оператором является сторонняя компания.

— самый интересный пункт — транспортные расходы. Клуб не сможет тратить больше 20 тысяч фунтов на команду, чтобы добраться на выездную игру. Здесь «Челси» наверняка столкнется с наибольшими сложностями — как уложиться в эту сумму, когда речь идет о гостевом матче Лиги чемпионов?

Как выйти из этой ситуации?

«Челси» все еще может быть продан, но для этого нужно особое разрешение правительства страны. Формально синие сегодня перестали быть частным клубом и временно перешли под управление Соединенного Королевства. И именно ему теперь решать будущее синих, но источник The Times сказал, что Абрамович не получит ни пенни от продажи «Челси».

Олигарх наверняка это понимал, но все равно почему-то не спешил избавиться от клуба даже по демпинговой цене. Хотя специалист The Athletic по финансам в футболе Мэтт Слэйтер написал: «У Raine Group (фирма, авторизованная Абрамовичем вести переговоры о продаже. — Прим. «СЭ») было как минимум одно солидное предложение. Может, еще парочка. Если бы договорились быстро, то «Челси» был бы продан».

Две недели назад «Челси» отдал управление клубом благотворительному фонду, но через него осуществить продажу тоже нельзя — это актив Абрамовича, его счета тоже заморожены. Теперь все зависит от правительства государства, и вряд ли это радует болельщиков «Челси».